Россия вывезет украинцев на родину и вернет себе россиян

На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ было принято решение о единовременном вывозе граждан Украины с территории России и возвращении россиян с Украины на родину. МИД России должен сформировать списки россиян, желающих вернуться из других стран домой, а Минтранс — организовать их вывоз. Окончательные списки тех, кто хочет вернуться в РФ, должны быть сформированы не позднее 26 марта, сказано в решении штаба.





«Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан на Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию с Украины», — говорится в решении оперативного штаба. О результатах по этому решению необходимо доложить правительству до 25 марта 2020 года.





Возвратившиеся граждане России должны будут пройти 14-дневный карантин.





«МИД России: сформировать списки российских граждан, желающих вернуться в Российскую Федерацию из-за границы, с указанием их ФИО, гражданства, текущего места расположения, постоянного и временного места жительства в Российской Федерации, контактных телефонов, наличия обратных билетов, наличия виз, конечного места, <...> планируемой даты выезда; довести до российских граждан, выехавших за границу, информацию о том, что окончательные списки тех, кто планирует вернуться в РФ, должны быть сформированы не позднее 26 марта 2020 года», — сказано в решении штаба.





По состоянию на 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, из них 290 — в Москве. 22 пациента выздоровели. Смертей от коронавируса в России не зафиксировано.





На Украине выявлено 84 случая заболевания и три смерти от COVID-19. Один пациент выздоровел.