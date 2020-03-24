Генсек ООН призвал лидеров G20 снять все санкции из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 («Большой двадцатки», куда также входит Россия) отменить санкции, которые мешают доставлять продукты и медицинские товары в различные страны. Он заявил, что текущая ситуация с коронавирусной инфекцией требует плана «военного времени», а ущерб от COVID-19 в итоге может составить триллионы долларов.





«Я призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с COVID-19. Это время для солидарности, а не для изолирования», — заявил генсек ООН.





Лидеры «Большой двадцатки», по его мнению, должны «снять ограничения на трансграничную торговлю, которые влияют на доставку медицинского оборудования, медикаментов и других предметов первой необходимости для борьбы с эпидемией».





«Мир с нетерпением ждет согласованных и решительных действий мировых лидеров», — указал Гутерриш.





Генсек ООН подчеркнул, что сложившаяся неблагоприятная ситуация с COVID-19 требует плана «военного времени» во времена гуманитарного кризиса. По его мнению, «это продемонстрировало бы солидарность с народами мира, особенно с наиболее уязвимыми».





Также лидеры G20 должны создать, отмечает Гутерриш, «четко сформулированный механизм реагирования под эгидой Всемирной организации здравоохранения для совместного сдерживания» коронавирусной инфекции. Это позволит ускорить поиск вакцины против COVID-19, заявил он.





«Такой механизм будет способствовать укреплению глобальных ответных мер и предоставит странам больше возможностей для остановки распространения вируса... К концу этого года стоимость этой пандемии, вероятно, будет оценена в триллионы долларов. Ответ лидеров G20 должен быть решительным и соразмерным», — добавил Гутерриш.





23 марта генсек ООН призвал прекратить все военные конфликты и сосредоточиться на борьбе с коронавирусной инфекцией, которая «наглядно демонстрирует безумство войны».





«Вирус поражает всех, независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности или вероисповедания. Он безжалостно бьет по всем. Следует положить конец недугу войны и бороться с болезнью, которая бушует в нашем мире», — заявил тогда Гутерриш.





26 марта в Саудовской Аравии (член G20) в формате видеосвязи пройдет саммит G20. В нем также примет участие и Россия. Темой саммита станет координированная реакция всех участников Большой двадцатки на пандемию коронавирусной инфекции. В состав G20 входят также Аргентина, Австралия, Бразилия, Мексика, США, Турция, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Евросоюз, Япония, ЮАР, Южная Корея и Франция.





ВОЗ в марте объявила начавшуюся в конце прошлого года в КНР вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. По данным организации, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, более 14 тысяч человек умерли. Число зараженных COVID-19 в России, по состоянию на 24 марта, достигло 495 человек. Большая часть случаев заражения (290 человек) зафиксирована в Москве. Власти всех 85 российских регионов 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.