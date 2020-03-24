В Петербурге на лечение больных коронавирусом тратят до 200 тысяч рублей ежедневно

Власти Санкт-Петербурга тратят на лечение одного человека, заразившегося коронавирусной инфекцией, от 60 до 200 тысяч рублей в день (в зависимости от тяжести формы заболевания), сообщил журналистам вице-губернатор Евгений Елин. Он добавил, что минимальный срок лечения для больных инфекцией в тяжелой форме составляет четыре недели.
«60 тысяч рублей в день стоит лечение больного с легкой формой коронавируса, 140 тысяч в день — со средней, и в 202 тысячи рублей обходится один день лечения больного в тяжелой форме. При этом минимальный срок лечения больного в тяжелой форме составляет четыре недели», — сообщил чиновник.
«Эти средства мы должны зарезервировать и должны понимать, откуда мы их возьмем. Мы не можем допустить, чтобы гибли люди из-за того, что у нас нет средств», — добавил Елин.
24 марта директор мониторингового центра Санкт-Петербурга Виктор Серков сообщил, что в городе 22 человека, заразившихся COVID-19. Всего под наблюдением врачей находится 378 человек.
По сведениям Agence France-Presse (AFP), в мире более 2,6 миллиарда находятся на карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции. При расчетах журналисты учитывали страны, которые ввели ограничения на передвижения внутри страны в рамках борьбы с COVID-19. Общее число жителей планеты достигает, по данным Worldometer, 7,8 миллиарда человек.
23 марта (на три недели) всеобщий домашний карантин ввели в Великобритании, до этого аналогичные меры приняли Франция, Италия, Индия и Колумбия. 24 марта власти Индии (число жителей — более 1,3 миллиарда людей) объявили, что в стране вводится общенациональный карантин.
По данным американского университета Джона Хопкинса, который ведет подсчет данных, на вечер 24 марта общее число заболевших составляет 407 485 человек (на первом месте Китай). Еще 18 227 человек скончались (лидер по этому показателю Италия — 6 820 случаев), выздоровели 104 234 (больше всего — в КНР). В России, по данным оперативного штаба, 495 случаев заболевания (57 из них за последние сутки).