В Петербурге на лечение больных коронавирусом тратят до 200 тысяч рублей ежедневно

Власти Санкт-Петербурга тратят на лечение одного человека, заразившегося коронавирусной инфекцией, от 60 до 200 тысяч рублей в день (в зависимости от тяжести формы заболевания), сообщил журналистам вице-губернатор Евгений Елин. Он добавил, что минимальный срок лечения для больных инфекцией в тяжелой форме составляет четыре недели.





«60 тысяч рублей в день стоит лечение больного с легкой формой коронавируса, 140 тысяч в день — со средней, и в 202 тысячи рублей обходится один день лечения больного в тяжелой форме. При этом минимальный срок лечения больного в тяжелой форме составляет четыре недели», — сообщил чиновник.





«Эти средства мы должны зарезервировать и должны понимать, откуда мы их возьмем. Мы не можем допустить, чтобы гибли люди из-за того, что у нас нет средств», — добавил Елин.





24 марта директор мониторингового центра Санкт-Петербурга Виктор Серков сообщил, что в городе 22 человека, заразившихся COVID-19. Всего под наблюдением врачей находится 378 человек.





По сведениям Agence France-Presse (AFP), в мире более 2,6 миллиарда находятся на карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции. При расчетах журналисты учитывали страны, которые ввели ограничения на передвижения внутри страны в рамках борьбы с COVID-19. Общее число жителей планеты достигает, по данным Worldometer, 7,8 миллиарда человек.





23 марта (на три недели) всеобщий домашний карантин ввели в Великобритании, до этого аналогичные меры приняли Франция, Италия, Индия и Колумбия. 24 марта власти Индии (число жителей — более 1,3 миллиарда людей) объявили, что в стране вводится общенациональный карантин.