В Минздраве поддержали запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе

Запрет на курение кальянов в российских ресторанах, барах и кафе, которое ранее правительство поручило ввести в регионах, является абсолютно обоснованным требованием на фоне распространения коронавирусной инфекции в России, заявил замглавы Минздрава Олег Салагай. По его словам, через кальяны можно заразиться COVID-19.
«Введение подобного запрета является абсолютно обоснованным. Научные данные показывают, что кальяны могут быть источником распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Не является исключением и коронавирусная инфекция», — написал Салагай в Telegram-канале.
Чиновник добавил, что запрет на курение кальяна введен в ряде стран, в том числе там, где этот вид досуга был ранее очень распространен.
В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на территории республики этот вопрос давно решен. «В ресторанах и кафе Грозного давно уже нет кальянов. Их убрали несколько лет назад. А ночных клубов у нас никогда и не было», — написал Кадыров в Twitter.
Ранее 24 марта правительство России поручило регионам временно закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Также будет введен запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе.
По данным американского университета Джона Хопкинса, который ведет подсчет данных, на вечер 24 марта общее число заболевших составляет 407 485 человек (на первом месте Китай). Еще 18 227 человек скончались (лидер по этому показателю Италия — 6 820 случаев), выздоровели 104 234 (больше всего — в КНР). В России, по данным оперативного штаба, 495 случаев заболевания (57 из них за последние сутки).