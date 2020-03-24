В Минздраве поддержали запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе

Запрет на курение кальянов в российских ресторанах, барах и кафе, которое ранее правительство поручило ввести в регионах, является абсолютно обоснованным требованием на фоне распространения коронавирусной инфекции в России, заявил замглавы Минздрава Олег Салагай. По его словам, через кальяны можно заразиться COVID-19.





«Введение подобного запрета является абсолютно обоснованным. Научные данные показывают, что кальяны могут быть источником распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Не является исключением и коронавирусная инфекция», — написал Салагай в Telegram-канале.





Чиновник добавил, что запрет на курение кальяна введен в ряде стран, в том числе там, где этот вид досуга был ранее очень распространен.





В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на территории республики этот вопрос давно решен. «В ресторанах и кафе Грозного давно уже нет кальянов. Их убрали несколько лет назад. А ночных клубов у нас никогда и не было», — написал Кадыров в Twitter.