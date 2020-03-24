На борту авианосца США у военных нашли коронавирус

Трое военных на американском авианосце «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусной инфекцией. Всего на корабле, находящемся у берегов Филиппин, несут службу около пяти тысяч человек. Заболевших изолировали и поместили на карантин.





«Три случая COVID-19 были выявлены среди личного состава на борту авианосца «Теодор Рузвельт». Этих людей поместили в карантин и должны увезти по воздуху с корабля. На самом деле, они могут быть уже сняты с корабля сегодня», — цитирует РИА Новости исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли.





Ранее о том, что анализы на COVID-19 трех военных американских моряков показали положительные результат, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на четыре источника. Авианосец в январе вышел из Сан-Диего в Южно-Китайское море, где в составе ударной группы из шести кораблей (в числе которых были ракетные эсминцы) принимал участие в учениях.





Из 5 000 человек, которые находятся на борту авианосца, три тысячи являются моряками, остальные — гражданские и военные специалисты. После подтверждения заражения у трех военнослужащих руководство ВМС США запретило своим кораблям заходить в любой порт, кроме тех, где они проходят техобслуживание или пополняют запасы, без соблюдения двухнедельного карантина.



