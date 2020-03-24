На борту авианосца США у военных нашли коронавирус

Трое военных на американском авианосце «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусной инфекцией. Всего на корабле, находящемся у берегов Филиппин, несут службу около пяти тысяч человек. Заболевших изолировали и поместили на карантин.
«Три случая COVID-19 были выявлены среди личного состава на борту авианосца «Теодор Рузвельт». Этих людей поместили в карантин и должны увезти по воздуху с корабля. На самом деле, они могут быть уже сняты с корабля сегодня», — цитирует РИА Новости исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли.
Ранее о том, что анализы на COVID-19 трех военных американских моряков показали положительные результат, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на четыре источника. Авианосец в январе вышел из Сан-Диего в Южно-Китайское море, где в составе ударной группы из шести кораблей (в числе которых были ракетные эсминцы) принимал участие в учениях.
Из 5 000 человек, которые находятся на борту авианосца, три тысячи являются моряками, остальные — гражданские и военные специалисты. После подтверждения заражения у трех военнослужащих руководство ВМС США запретило своим кораблям заходить в любой порт, кроме тех, где они проходят техобслуживание или пополняют запасы, без соблюдения двухнедельного карантина.
По данным американского университета Джона Хопкинса, который ведет подсчет данных, на вечер 24 марта общее число заболевших составляет 407 485 человек (на первом месте Китай). Еще 18 227 человек скончались (лидер по этому показателю Италия — 6 820 случаев), выздоровели 104 234 (больше всего — в КНР). В России, по данным оперативного штаба, 495 случаев заболевания (57 из них за последние сутки).