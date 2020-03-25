Депутат Госдумы предложил отменить коммунальные платежи на время карантина

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить платежи за ЖКУ на время карантина из-за коронавируса. По его мнению, подобная мера поможет гражданам РФ в сложной экономической ситуации, когда они не могут работать или набирают крупные счета, поскольку проводят дома значительно больше времени из-за ограничений. Свою инициативу парламентарий направил в Минстрой РФ.





«Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. <...> Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — приводит РИА Новости текст письма Власова.





Депутат подчеркнул, что из-за ограничений страдает финансовое благополучие граждан РФ. По мнению Власова, мера должна помочь им справиться с ситуацией, а после окончания карантина ее можно будет отменить.





Предложение направлено на имя главы Минстроя РФ Владимира Якушева. «Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться рассмотреть возможность ее реализации», — заключил парламентарий.





Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступили за ужесточение уголовного наказания за нарушение карантина по коронавирусу. За несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее смерть двух и более лиц, парламентарии предложили лишать свободы на срок до семи лет.





Пандемия коронавируса нового типа привела к введению карантина в ряде стран мира, включая Италию, Великобританию и Индию. В России всеобъемлющих ограничений на данный момент не введено, однако в ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу.





По данным российских властей на 24 марта, число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 495 человек. Большую часть случаев заражения (290) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.