Politico: Трамп поддержал план Саудовской Аравии по обвалу цен на нефть

Президент США Дональд Трамп в начале марта поддержал планы Саудовской Аравии по обвалу цен на нефть, чтобы вытеснить Россию с некоторых рынков, пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме. По данным издания, американский лидер просил Эр-Рияд сохранить стоимость сырья на уровне выше 30 долларов за баррель, чтобы не навредить добыче сланцевой нефти США. Итоговое падение цен стало неприятным сюрпризом для Белого дома и ударило по американской индустрии, отметили чиновники.





«Трамп заявил в разговоре с саудовским принцем [Мухаммедом ибн Салманом], что одобряет планы королевства нарастить нефтедобычу, чтобы выдавить Россию с некоторых рынков, но попросил поддерживать цены на уровне, который не навредит американским поставщикам. «Держите цены низкими, но все еще выгодными» — такой был посыл», — приводит Politico слова собеседника в Белом доме, знакомого с телефонным разговором.





Итоговый обвал цен на нефть застал США врасплох — в первые две недели после шага Саудовской Аравии по снижению стоимости сырья, фьючерсы на марку Brent достигали показателей ниже 25 долларов за баррель, и на данный момент остаются ниже 30 долларов за баррель, необходимых для выгодной добычи американской сланцевой нефти. «Это было нечто вроде «воу, мы не ожидали, что так пойдет». <...> Никто не думал, что цены упадут так резко и низко», — сказал чиновник изданию.





Представители индустрии обеспокоены тем, что американский лидер, по их мнению, не осознает полной степени опасности от двух текущих угроз — обвала цен на нефть и пандемии COVID-19. «Люди, которые говорили с Белым домом, в том числе и я сам, опасаются, что администрация не осознает следующего факта — нефтяная индустрия США не может долго существовать при нефти дешевле 30 долларов за баррель», — заявил изданию глава нефтедобывающей компании Canary LLC Дэн Эберхарт.





Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники указало, что власти США рассматривают возможность ввести против России новые санкции после развала сделки с ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. 20 марта агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило, что Белый дом планирует провести с Саудовской Аравией переговоры, которые касаются стабилизации цен на нефтяном рынке.





Обвал цен на нефтяном рынке произошел в начале марта из-за развала сделки ОПЕК+ с РФ и не входящими в организацию странами, а также последствиями распространения коронавирусной инфекции. После объявления Саудовской Аравией снижения цен на свои фьючерсы, стоимость фьючерсов на нефть Brent упала ниже 30 долларов за баррель и с некоторыми колебаниями остается на этом уровне уже третью неделю.