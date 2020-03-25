Власти Москвы назвали условия лечения от коронавируса на дому

Департамент здравоохранения Москвы утвердил критерии, при которых больной коронавирусом может оставаться на лечении дома. Условия предполагают, что болезнь протекает в легкой форме, — температура зараженного остается ниже 38.5 градусов Цельсия, он сохраняет свободное дыхание и высокую насыщенность крови кислородом. Если пациент не будет соответствовать этим параметрам, его госпитализируют, отметили в ведомстве.





Согласно документу, оставить больного на домашнем лечении допустимо, если у него температура тела ниже 38,5 градусов, свободное дыхание, насыщенность крови кислородом выше 93%, а частота дыхательных движений (количество вдохов-выдохов в минуту) ниже 30 (у здорового человека в спокойной обстановке обычно 16-20).





Больному COVID-19, оставленному дома, предписывают назначать лопинавир и ритонавир, а также парацетамол. Пациента считают выздоровевшим, если у него нет синдромов болезни, а два теста на коронавирус с интервалом не менее 48 часов показали отрицательный результат.





Обязательной госпитализации подлежат пациенты старше 65 лет, беременные, а также люди, имеющие хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. В больницу направят и тех, чьи живущие с ними члены семьи входят в эти группы риска.





Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, куда сейчас свозят пациентов с подозрением на заражение коронавирусом, заявил, что России стоит готовиться к всплеску заболевания, как это случилось в Италии. По его мнению, в наилучшем случае эпидемия закончится в апреле-мае этого года, но необходимо подготовиться к худшему сценарию.