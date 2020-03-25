На Курилах объявлена угроза цунами из-за мощного землетрясения

Вследствие землетрясения магнитудой 7,3 поблизости от Курильских островов, в Сахалинской области объявлена угроза цунами. Первая волна дошла до островов, ее высота составила 50 сантиметров. Экстренные службы организовали эвакуацию с острова Парамушир. Также специалисты должны проверить безопасность для людей зданий на затронутых стихией территориях.





«Волна цунами пришла в Северо-Курильск в 15.15 (07:15 мск), высота волны составила около 50 сантиметров. По предварительной информации жертв и разрушений нет. Угроза цунами сохраняется, поэтому жители Северо-Курильска будут оставаться в безопасной зоне на возвышенности. Решение об отмене тревоги специалисты будут принимать после начала отлива», — сообщили в МЧС по Сахалинской области.





В ведомстве посоветовали местным жителям сохранять спокойствие и следить за сообщениями, поступающими по громкоговорящей связи и от представителей органов власти.





Региональные власти сообщили, что ситуацию взял на контроль губернатор Валерий Лимаренко. «Надо сделать так, чтобы в зоне, которая может попасть под воздействие волны, не было людей. Кроме того, необходимо понять, к каким последствиям привели подземные толчки, нет ли повреждений основных систем жизнеобеспечения, домов, социальных и промышленных объектов в населенных пунктах, а также дорог и других инфраструктурных объектов», — приводит ТАСС его слова.





В связи с угрозой цунами, организована эвакуация людей с острова Парамушир. «Жителей Северо-Курильска (остров Парамушир) сейчас выводят на возвышенные места. В частности, организованно прошла эвакуация воспитанников дошкольного учреждения и школы», — уточнили в администрации региона.





Землетрясение произошло 25 марта в 13.49 (05:49 мск). Эпицентр удара находился в 210 км юго-восточнее города Северо-Курильск, магнитуда землетрясения составила 7,3. В Северо-Курильске жители ощутили подземные толчки по силе в 5-6 баллов, в Южно-Курильске (южные Курилы) — в 3 балла.