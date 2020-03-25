Посол РФ заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

«Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию. Простые американцы должны знать — Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на Facebook-странице посольства РФ в США.





Дипломат подчеркнул, что в России распространение вируса решительно пресекается. «Тот факт, что число зараженных COVID-19 в России находится на беспрецедентно низком уровне, говорит об эффективности действий российского руководства. Никто не скрывает остроты проблемы», — заявил он.





Недопустимо использовать пандемию в политических целях и для самопиара, считает Антонов. Он призвал отказаться от «блокового мышления» и дать совместный отпор коронавирусу как глобальной угрозе.





Посольство РФ в США рекомендовало гражданам России вернуться на родину в ближайшее время. В дипмиссии полагают, что американские власти в ближайшее время могут закрыть все аэропорты из-за распространения коронавируса.





США находятся на третьем месте в мире по распространению коронавируса — по данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным South China Morning Post, в США число зараженных превысило 53 тысячи.





По данным российских властей на 24 марта, число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 495 человек. Большую часть случаев заражения (290) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.