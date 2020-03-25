РЖД отменили часть внутрироссийских рейсов

Дочерняя компания РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) уменьшила число рейсов по некоторым маршрутам внутри России. Решение было принято из-за риска распространения коронавируса и снижения пассажиропотока из-за эпидемии. Всего правки затронут 31 поезд. В компании подчеркнули, что у всех отмененных рейсов есть альтернативы на том же маршруте.





«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать», — отметили в компании.





ФПК предложила пассажирам совершить запланированные поездки на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за билеты. Отмечается, что отменяются только те поезда, у которых есть альтернатива на маршруте.





Согласно сообщению компании, курсирование отменяется или сокращается в период с конца марта до конца мая для поездов, следующих, в том числе, по маршрутам Москва — Нижний Новгород, Москва — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Казань, Иркутск — Забайкальск, Белгород — Москва.





Ранее РЖД приостановили железнодорожное сообщение с рядом стран, в которых зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции. Среди этих государств Украина, Молдавия, Китай, КНДР, Монголия, Чехия, Германия и Франция. Перевозчик также заявил, что неиспользованные билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без дополнительной оплаты и сборов.





По данным российских властей на 24 марта, число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 495 человек. Большую часть случаев заражения (290) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.