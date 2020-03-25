Индексы российских биржевых площадок растут на открытии торгов

На открытии торгов 25 марта российские биржи показали рост: индекс РТС по состоянию на 10:40 вырос на 5,4%, индекс широкого рынка — на 4%, индекс голубых фишек — на 4,1%. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 10:50 составил 77,58 рубля. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли к закрытию Лондонской биржи на 2,8% и торговались около 27,93 доллара за баррель. По завершении торгов 24 марта рост показали американские рынки: индекс Dow Jones продемонстрировал максимальный рост с 1933 года — более чем на 11%.





«Акции США реагируют на возможность принятия огромного пакета налогово-бюджетных стимулов и некой ясности в политической ситуации», — заявил эксперт компании Franklin Templeton Стивен Довер, цитирует его слова агентство Bloomberg.





На борьбу с эпидемией коронавируса США готовы выделить шесть триллионов долларов, это четверть ВВП страны, сообщил экономический советник президента США Ларри Кудлоу. Четыре триллиона выделяется из федерального резерва, два триллиона составит прямая помощь.





«Этот пакет станет самой крупной программой помощи в истории Соединенных Штатов. Мы приближаемся к трудному периоду, но мы думаем, что он продлится всего несколько недель. Может, недели, может, месяцы, но точно не годы, это точно», — успокоил Кудлоу, приводит его слова New York Post.





Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин в эфире Fox Business заявил о выделении четырех триллионов долларов американской экономике в виде налоговых льгот, кредитов бизнесу, финансирования медицинских учреждений и прямых выплат американским семьям на покрытие их повседневных расходов для сохранения стабильности в условиях рецессии из-за карантина.





Рейтинговое агентство Moody's в своем отчете написало, что российская экономика более устойчива к внешним воздействиям по сравнению с экономиками других стран — экспортеров нефти. «Россия более устойчива к внешним шокам, чем большинство экспортеров нефти, учитывая ее гибкий обменный курс и большой объем иностранной валюты в резервах», — приводит выдержку из отчета Moody's РБК.





В отчете Moody's говорится, что в 2020 году долг Саудовской Аравии может превысить 30% ВВП, Омана — 70%. Серьезные проблемы падение цен на сырье принесет бюджетам Кувейта, Бахрейна и Ирака.





По состоянию на утро 25 марта США занимает третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом: более 54 тысяч человек. При этом количество смертей составило 774 человека, выздоровевших — 64 человека.