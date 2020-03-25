Результат через пять минут: в Сингапуре создали экспресс-тест на коронавирус

Сингапурские ученые Агентства по науке, технологиям и исследованиям создали экспресс-тест на СOVID-19, результат которого можно узнать уже спустя пять минут. Биологи планируют получить в течение месяца лицензию на массовое использование это теста, после чего он поступит во все больницы страны.





«Уже полностью завершены клинические испытания в одной из государственных больниц страны, которые показали высокую точность исследований», — приводит издание The Straits Times слова руководителя лаборатории при агентстве профессора Джеки Ин.





Она отметила, что когда разработчики получат лицензию, экспресс-тесты поступят «не только в обычные больницы, но и практически во все поликлиники». Метод проверки специалисты назвали Cepat. Отмечается, что он «позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия». Генетический материал вируса тест будет искать в выделениях пациента, которые берутся с помощью мазка, пояснили ученые. Собранный для анализа материал помещается в портативное устройство, и результат становится известным спустя пять-десять минут.





«Сейчас в большинстве случаев применяется метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) с обратной транскрипцией, позволяющий обнаружить вирус в биологическом материале человека, — рассказала профессор. — Под воздействием ферментов, изменения температур, в результате амплификации происходит увеличение ДНК. Сейчас требуется около трех часов для проведения анализов, в основном время уходит на изменение температур».





С января в Сингапуре провели порядка 38 тысяч анализов на коронавирус. Были обследованы примерно 25 тысяч человек. Лаборатории в состоянии обрабатывать до двух тысяч подобных тестов в сутки. Число инфицированных коронавирусом в городе-государстве составляет 558 человек, а за все время в стране выздоровели более 150 пациентов. Зафиксировано два летальных исхода.