Результат через пять минут: в Сингапуре создали экспресс-тест на коронавирус

Сингапурские ученые Агентства по науке, технологиям и исследованиям создали экспресс-тест на СOVID-19, результат которого можно узнать уже спустя пять минут. Биологи планируют получить в течение месяца лицензию на массовое использование это теста, после чего он поступит во все больницы страны.
«Уже полностью завершены клинические испытания в одной из государственных больниц страны, которые показали высокую точность исследований», — приводит издание The Straits Times слова руководителя лаборатории при агентстве профессора Джеки Ин.
Она отметила, что когда разработчики получат лицензию, экспресс-тесты поступят «не только в обычные больницы, но и практически во все поликлиники». Метод проверки специалисты назвали Cepat. Отмечается, что он «позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия». Генетический материал вируса тест будет искать в выделениях пациента, которые берутся с помощью мазка, пояснили ученые. Собранный для анализа материал помещается в портативное устройство, и результат становится известным спустя пять-десять минут.
«Сейчас в большинстве случаев применяется метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) с обратной транскрипцией, позволяющий обнаружить вирус в биологическом материале человека, — рассказала профессор. — Под воздействием ферментов, изменения температур, в результате амплификации происходит увеличение ДНК. Сейчас требуется около трех часов для проведения анализов, в основном время уходит на изменение температур».
С января в Сингапуре провели порядка 38 тысяч анализов на коронавирус. Были обследованы примерно 25 тысяч человек. Лаборатории в состоянии обрабатывать до двух тысяч подобных тестов в сутки. Число инфицированных коронавирусом в городе-государстве составляет 558 человек, а за все время в стране выздоровели более 150 пациентов. Зафиксировано два летальных исхода.
Роспотребнадзор ранее объявил о начале испытаний 13 вариантов вакцины, разработанной в научном центре «Вектор» в Новосибирске, против COVID-19. Сотрудники приступили к испытаниям на лабораторных крысах. Предполагается, что внедрять препарат начнут в IV квартале 2020 года. В июне «Вектор» 2020 года может уже представить один или два варианта вакцины, которые окажутся наиболее эффективными.
19 марта стало известно о создании в РФ Альянса по борьбе с новым коронавирусом. Организация займется тестированием населения на наличие заболевания. В объединение войдут представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Яндекса» и Mail.ru Group.
Ученые во Франции ранее также сообщили об успешных результатах клинического исследования лекарства от нового коронавируса SARS-CoV-2 на взрослых пациентах. Шестеро зараженных в течение 10 дней принимали комбинацию двух уже существующих препарата — гидроксихлорохина и азитромицина. Уже на пятый день у всех был отрицательный тест на коронавирус.
Первые случаи заражения СOVID-19 зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В мире по состоянию на вечер 24 марта общее число заболевших составляет 407 485 человек (на первом месте Китай). Еще 18 227 человек скончались (лидер по этому показателю — Италия, 6820 случаев), выздоровели 104 234 (больше всего — в КНР). В России, по данным оперативного штаба, 495 случаев заболевания (57 из них за последние сутки).