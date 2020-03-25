«Легко быть стратегом со стороны»: Евтушенков посоветовал Дерипаске возглавить ЦБ

Миллиардер Олег Дерипаска частично прав в своей критике Центробанка, но его рекомендации — внешние и потому не затрагивают всю глубину темы, рассказал в беседе с Daily Storm владелец и председатель совета директоров АФК «Система», мультимиллионер Владимир Евтушенков. По мнению Евтушенкова, Дерипаске следовало бы возглавить Банк России, чтобы понять всю сложность стоящих перед страной вопросов, а не заниматься исключительно критикой.





«Олегу надо перейти в независимые экономисты и заниматься тогда критикой Центробанка. Он эту позицию — я ее уважаю — имеет давно уже. И до кризиса, и до коронавируса. Но он себя не предлагал на должность председателя Центробанка. <...> Легко мнить себя стратегом, видя бой со стороны, а тем более давать советы по телефону. Чтобы критиковать, нужно побывать чуть-чуть в этой шкуре», — считает Владимир Евтушенков.





По мнению миллиардера, нельзя назвать позицию Дерипаски полностью верной или неверной. «Посмотреть, что будет, если выполнить его рекомендации. Сказать «я с ним согласен» или «он абсолютно неправ» я не могу. В его словах доля истины есть, но если выполнить его рекомендации, не уверен, что сильно поправится экономика от этого», — отметил он.





Ранее Олег Дерипаска заявил, что Банк России «пробил дно болотца» своим решением сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Предприниматель подчеркнул, что считает недостаточными меры, которые регулятор принимает для решения задач, стоящих перед страной во время эпидемии коронавируса и обвала цен на нефть. По мнению бизнесмена, в текущей ситуации можно снижать ключевую ставку далее, чтобы поддержать испытывающий потери бизнес и уменьшить экономическую нагрузку на население.





20 марта 2020 года Центробанк рекомендовал банкам смягчать условия кредитов для россиян, заразившихся коронавирусом. Отмечалось, что данная мера направлена «на поддержание способности финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, на защиту интересов пострадавших от пандемии и доступность платежей для населения».





Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова пояснила Daily Storm, что рекомендация ЦБ банкам — «часть реакции на коллапс финансовых рынков». По мнению эксперта, поставленные перед кредитными организациями задачи «вполне выполнимы». С особым воодушевлением предложение Центробанка должны встретить компании-заемщики, отметила Орлова.