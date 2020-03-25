Число заболевших коронавирусом в России достигло 658 человек

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 658 человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что 410 из них — жители Москвы. Таким образом, за сутки число заболевших в РФ увеличилось на 163 человека, из них 120 — москвичи. Инфицированные обнаружены в 55 регионах России. Выздоровели 29 человек.





«В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровели 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек», — приводит «Интерфакс» слова Голиковой.





Также вице-премьер сообщила, что в Москве и Санкт-Петербурге с 25 марта начнут работать еще две лаборатории, проводящие тесты на коронавирус.





В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 уточнили, что из 163 новых больных 120 являются жителями Москвы. Также по шесть случаев зафиксировано в Подмосковье и Крыму, по четыре — в Псковской области и Краснодарском крае, по три — в Оренбургской области и Якутии, по два — в Тульской области, Республике Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае. По одному новому случаю заражения выявлено в Брянской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской, Челябинской областях, а также в Ставропольском крае и Башкирии.





Первые случаи заражения СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В мире по состоянию на 25 марта общее число заболевших составляет 408 820 человек (на первом месте Китай). Еще 18 317 человек скончались (лидер по этому показателю — Италия, 6820 случаев), выздоровели 101 040 (больше всего — в КНР).





Ранее департамент здравоохранения Москвы опубликовал критерии, при которых больной коронавирусом может оставаться на лечении дома. Условия предполагают, что болезнь протекает в легкой форме: температура зараженного остается ниже 38,5 градуса Цельсия, он свободно дышит и его кровь насыщена кислородом. Если состояние пациента не будет соответствовать этим параметрам, его госпитализируют, отметили в ведомстве.