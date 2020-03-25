Шойгу заявил, что в России появились воздушные асы благодаря войне в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о появлении в Вооруженных силах страны целой плеяды высококлассных летчиков, получивших боевой опыт в Сирии. Операция в САР повысила международный авторитет России, подчеркнул Шойгу. Глава Минобороны также отметил, что внутри страны престиж армии значительно вырос в последнее время.
«У нас появилась целая плеяда высококлассных летчиков, имеющих по 200 и более боевых вылетов. Войска оснащаются современным, проверенным в бою надежным оружием, — сказал Шойгу. — Боевой опыт получили все командующие войсками военных округов и офицеры их штабов, а также все командующие общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% летного состава, 56% специалистов ПВО, 61% офицеров ВМФ, 98% военной полиции».
Министр обороны рассказал, что количество военнослужащих по призыву уменьшилось до 225 тысяч, а численность контрактников превысила 405 тысяч за последние семь лет, то есть увеличилась более чем в два раза. Шойгу выразил мнение, что престиж и привлекательность военной службы в России за последние семь лет значительно повысились. Около 90% россиян положительно оценивают Российскую армию. Как отметил министр обороны, в 2012 году лишь 21% жителей РФ доверяли Вооруженным силам.
«С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооруженных сил. Армии России доверяет порядка 90% населения страны, отрицательные оценки снизились в 4,5 раза», — указал Шойгу.
Ежедневные опросы военнослужащих показывают их высокий уровень морально-политического и психологического состояния, подчеркнул Шойгу. По его словам, «готовность военнослужащих к отражению внешней агрессии составляет 93%», а «94% уверены в успешном выполнении поставленных боевых задач».
Кроме того, Шойгу рассказал, что боевой потенциал ВС РФ с 2012 года вырос более чем в два раза и это позволило сохранить стратегический паритет с НАТО, активность которого у российских границ возрастает. По мнению министра, паритет с альянсом случился благодаря масштабному перевооружению отечественной армии. Он рассказал, что в ВС России поступили свыше 1400 самолетов и вертолетов и более 190 кораблей и судов обеспечения.
«Завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад на комплексы «Искандер». С 2012 года в Сухопутные войска поступило более 12 тысяч современных образцов вооружения и техники, — добавил Шойгу. — Завершена модернизация промышленного производства для серийного выпуска тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Министр обороны также сообщил, что информационное пространство «стало еще одним театром военных действий»: «За последние три года на информационную инфраструктуру Вооруженных сил было совершено более 25 тысяч высокотехнологичных компьютерных атак из-за рубежа. При этом ежегодно их количество увеличивается в среднем на 12%». Однако, как заметил Шойгу, в Минобороны создана надежная система защиты информационных ресурсов, и Россия готова к отражению иностранных атак.
Шойгу ранее посетил Сирию в ходе рабочей поездки по поручению главы государства Владимира Путина. Министр обороны вел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. В его ведомстве уточнили, что стороны обсуждали режим прекращения огня в идлибской зоне деэскалации и военно-техническое сотрудничество между Москвой и Дамаском. После командировки Шойгу сдал тест на COVID-19. Пробы дали отрицательный результат. Проверку также прошли все остальные члены делегации, заболевание не выявлено ни у кого из них.