Правительство поддержало ужесточение ответственности за нарушение карантина

Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах и лишении свободы на срок до семи лет за нарушение правил карантина. Верховный суд также не высказал замечаний к инициативе. Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов пообещал сделать все возможное, чтобы принять закон в ближайшее время.





«С учетом сложившейся обстановки и опасности распространения массового заболевания граждан правительством Российской Федерации законопроект поддерживается», — говорится в отзыве кабмина РФ.





Согласно инициативе, нарушение карантина, повлекшее за собой заболевание людей, будет караться штрафом до одного миллиона рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Если в результате действий виновника погиб один человек или нарушение было сознательным и нацеленным на заражение большого числа людей, то штраф может вырасти до двух миллионов рублей, а лишиться свободы за это можно будет на пять лет. Если умерли несколько человек, то речь пойдет о семи годах заключения.





Документ был внесен в нижнюю палату парламента 25 марта, Совет Госдумы проводит в среду внеочередное заседание для оперативного обсуждения этих поправок. Ко второму чтению также планируется добавить в законопроект уголовную ответственность за распространение ложной информации о коронавирусе. Авторами инициативы стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.





Сергей Неверов заявил, что закон должен быть принят в ближайшее время. «Мы уже поднимали вопрос о необходимости усиления ответственности граждан за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и поддержим данный законопроект, он необходим. Сделаем все, чтобы принять его в ближайшее время», — подчеркнул он.





По данным российских властей на 25 марта, число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 658 человек. Большую часть случаев заражения (410) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.