Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами. Президент КХЛ Алексей Морозов подчеркнул, что «в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов, и, конечно, болельщиков». Ранее от дальнейшего участия в плей-офф из-за пандемии коронавируса отказались три команды: «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс».





«КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/2020 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации с COVID-19, — указывается на сайте КХЛ. — Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако на данный момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным».





Решение о распределении мест по итогам нынешнего сезона будет принято на одном из ближайших заседаний Совета директоров. Тогда же лига определит состав участников следующего регулярного чемпионата, после чего приступит к составлению календаря на сезон. При этом обладатель Кубка Гагарина 2020 года определен не будет. До вспышки коронавируса прошел один раунд плей-офф, по итогам которого определились следующие пары соперников: СКА — «Йокерит», ЦСКА — «Динамо» (Москва), «Барыс» — «Сибирь» и «Ак Барс» — «Салават Юлаев».





После отказа «Йокерита», «Барыса» и «Ак Барса» продолжать борьбу за трофей дальнейшее проведение плей-офф «было бы нарушением спортивного принципа», отметили в КХЛ. В лиге пояснили, что, если не завершить сезон досрочно, «возникнут сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России» и «все это лишит турнир спортивной привлекательности».