Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами. Президент КХЛ Алексей Морозов подчеркнул, что «в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов, и, конечно, болельщиков». Ранее от дальнейшего участия в плей-офф из-за пандемии коронавируса отказались три команды: «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс».
«КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/2020 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации с COVID-19, — указывается на сайте КХЛ. — Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако на данный момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным».
Решение о распределении мест по итогам нынешнего сезона будет принято на одном из ближайших заседаний Совета директоров. Тогда же лига определит состав участников следующего регулярного чемпионата, после чего приступит к составлению календаря на сезон. При этом обладатель Кубка Гагарина 2020 года определен не будет. До вспышки коронавируса прошел один раунд плей-офф, по итогам которого определились следующие пары соперников: СКА — «Йокерит», ЦСКА — «Динамо» (Москва), «Барыс» — «Сибирь» и «Ак Барс» — «Салават Юлаев».
После отказа «Йокерита», «Барыса» и «Ак Барса» продолжать борьбу за трофей дальнейшее проведение плей-офф «было бы нарушением спортивного принципа», отметили в КХЛ. В лиге пояснили, что, если не завершить сезон досрочно, «возникнут сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России» и «все это лишит турнир спортивной привлекательности».
«Продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате, — добавили в лиге. — Более того, 18 клубов Лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону 2020/2021».
17 марта КХЛ объявила о приостановке матчей плей-офф до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Сообщалось, что если к 10 апреля ситуация изменится в лучшую сторону и ограничительные меры будут сняты, борьба клубов за Кубок Гагарина возобновится.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса, в том числе чемпионат мира по хоккею в Швейцарии, Олимпийские игры в Японии, а также чемпионат Европы по футболу, который планировалось провести летом 2020 года одновременно в 12 странах.
Первые случаи заражения СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В мире по состоянию на 25 марта общее число заболевших составляет 408 820 человек (на первом месте Китай). Еще 18 317 человек скончались (лидер по этому показателю — Италия, 6820 случаев), выздоровели 101 040 (больше всего — в КНР). По данным российских властей на 25 марта, число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 658 человек. Большую часть случаев заражения (410) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.