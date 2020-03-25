Путин обратится к нации из-за пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин обратится к россиянам около 15:00 мск. Глава государства выступит сразу после совещаний по ситуации с эпидемией коронавируса и состоянием российской экономики. Вопрос переноса сроков всенародного голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы зависит от эпидемиологической ситуации, решения пока не принимались. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





«В настоящее время он [президент] работает и в ближайшие часы он завершит работу над текстом обращения к гражданам. Такая потребность возникла после вчерашнего [24 марта] многочасового совещания. У него было два совещания: первое по эпидемиологической ситуации, которое состоялось перед поездкой в больницу в Коммунарке. Второе было с руководством правительства и Центробанка и администрацией президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой ситуации», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радио «Маяк».





По поводу возможного переноса дня всенародного голосования за поправки в Конституцию Песков сообщил, что решение будет приниматься «с учетом развития эпидемиологической ситуации – она меняется, ситуация достаточно подвижная, об этом вчера, в частности, говорил и Сергей Семенович Собянин – разные варианты рассматриваются, но каких-либо решений не принималось. Поэтому наберитесь терпения. По мере того, как решения будут приниматься, мы будем вас информировать об этом».





Кроме этого, Дмитрий Песков оценил возможность переноса парада Победы 9 мая. «Вопрос, безусловно, обсуждается. Пока никаких решений не принималось. Подготовка продолжается. А решений на этот счет не принималось. Конечно же, это решение: или проводить парад, или не проводить, если проводить, то в каком формате, - это еще предстоит решить с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация», – сообщил пресс-секретарь Кремля.





Сообщается, что глава страны 25 марта отменил визит в Санкт-Петербург, где в Константиновском дворце было запланировано заседание Совета при Президенте по культуре и искусству.





24 марта президент России посетил больницу в Коммунарке, в которую госпитализируют всех заразившихся COVID-19. Глава государства поблагодарил руководителя учреждения за организацию работы и отметил слаженные действия сотрудников. Вместе с президентом больницу посетили его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. На следующий день Песков сообщил, что Путин после посещения больницы чувствует себя хорошо.





По состоянию на 25 марта число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 658 человек. Большую часть случаев заражения (410) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.