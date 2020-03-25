Умер сценарист и писатель Илья Рубинштейн

«Ему было очень плохо. Так как-то получилось, что от него вся медицина отвернулась, и он оказался представлен самому себе, это было ужасно», — приводит РБК слова матери Рубинштейна. Она рассказала, что литератор умер 24 марта.





Владимир Зайцев также сообщил, что Рубинштейн скончался 24 марта. «Делились творческими и нетворческими планами, удачами и неудачами, что-то обсуждали, советовались... Пили-пели... Меня всегда привлекала в нем его искренность, честность и непримиримость в каких-то ключевых вопросах», — рассказал Зайцев о своей дружбе с Рубинштейном.





Как пишет Telegram-канал «МК: срочные новости», смерть литератора наступила от передозировки медикаментами. Отмечается, что рядом с телом была найдена записка, в которой Рубинштейн просил близких погасить его долг перед клиникой, в которой он лечился, и издать последние его работы.





Илья Иосифович Рубинштейн родился 15 декабря 1962 года в Москве. Окончил Московский экономико-статистический институт (МЭСИ) в 1985 году, после чего работал экономистом Госкомстата РСФСР. Позже, в 1995 году, окончил актерский факультет Екатеринбургской студии ГИТИСа и сценарный факультет ВГИК имени С.А. Герасимова в 1999 году.





Рубинштейн известен как сценарист сериалов «Отрыв», «Непокорная» и «Чернов». Помимо этого, он автор книг «Старлей. Победа и весна», «Дворовый романс» и «Футбол на двоих». Также он выступил сценаристом фильма «Папа» режиссера Владимира Машкова.