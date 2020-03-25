Шапошников: В Мосгордуме прорабатывают возможность дистанционного проведения заседаний

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников не исключил возможности проведения дистанционного заседания столичного парламента. Для этого сейчас «тестируется система», пояснил спикер Мосгордумы. Шапошников напомнил, что из-за ситуации с COVID-19 около 30% сотрудников аппарата работают сейчас на удаленке, а депутаты принимают столичных жителей дистанционно.





«Сейчас детально прорабатываются все технические и юридические возможности для проведения заседаний комиссий в дистанционном режиме, а также самого заседания городской думы, — сказал журналистам Шапошников. — Несмотря на новые реалии и изменение формата работы столичного парламента, законотворческая деятельность не должна останавливаться».





Председатель Мосгордумы ранее рассказал, что из-за ситуации с COVID-19 в столичном парламенте с 19 марта изменится режим работы. В частности, отменяются круглые столы, выставки и экскурсии, а встречи депутатов с населением планируется проводить дистанционно. Шапошников также сообщил, что число посетителей в зданиях МГД сокращено до пяти в день. Он пояснил, что принятые меры носят бессрочный характер и к прежнему режиму работы гордума вернется, когда ситуация с COVID-19 в столице стабилизируется.





Глава «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее в связи с распространением коронавируса поручил перевести все региональные отделения, а также центральный исполком партии на удаленный режим работы. Медведев отметил, что членам «Единой России» гораздо проще сократить количество личных встреч в качестве меры безопасности, поскольку «у всех есть средства коммуникации».





Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе — с любым числом участников. 21 марта все школы, включая спортивные, были переведены на домашнее обучение. 23 марта в Москве и Московской области ужесточили меры борьбы с COVID-19: всем гражданам старше 65, особенно страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовали не выходить на улицы с 26 марта по 14 апреля.





По данным российских властей на 25 марта, число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 658 человек. Большую часть случаев заражения (410) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Правительство запустило ресурс «Стопкоронавирус.рф» для информирования граждан о ситуации с COVID-19.