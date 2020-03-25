Принц Чарльз заболел коронавирусом

Член королевской семьи Великобритании принц Уэльский Чарльз инфицирован коронавирусом. Его супруга герцогиня Корнуольская Камилла Боулз здорова. В ближайшее время они самоизолируются в своем доме в Шотландии.





«У принца Уэльского положительный результат на коронавирус, — сообщили в резиденции королевской семьи. — У него были легкие симптомы, но в остальном он был в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, дома».





От кого именно заразился член королевской семьи, неизвестно, так как в последнее время у него было много публичных встреч.





«Герцогиня Корнуольская также прошла тестирование, но у нее нет вируса. В соответствии с правительственными и медицинскими рекомендациями принц и герцогиня в настоящее время самоизолируются дома в Шотландии», — говорится в сообщении.





24 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране трехнедельного карантина. Глава правительства подчеркнул, что гражданам запрещено покидать свои дома в большинстве случаев, нарушителей будут штрафовать. Также на этот срок закроются магазины, не торгующие продуктами и товарами первой необходимости, спортзалы и церкви. Британский премьер призвал своих сограждан помочь в борьбе с вирусом, соблюдая наложенные ограничения.





Чтобы побудить граждан реже покидать свои дома, власти Великобритании также приняли решение отменить все социальные мероприятия за исключением похорон. На три недели будут закрыты магазины, библиотеки, религиозные учреждения, детские площадки и спортивные залы.





По состоянию на 25 марта, в Великобритании зафиксировано 8077 больных коронавирусом, 422 смерти от COVID-19 и 135 выздоровевших пациентов.