Путин поручил проверить готовность армии к борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин поручил проверить Вооруженные силы РФ на предмет готовности к борьбе с коронавирусом. Указания отданы Министерству обороны, оно должно осуществить соответствующие мероприятия без привлечения других ведомств. По словам представителей Минобороны, все проверки будут проводиться на полигонах.





«Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения в случае необходимости задач по борьбе с коронавирусной инфекцией. Все мероприятия будут проводится исключительно на полигонах Вооруженных сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов Федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств», — подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу (цитата по «Известиям»).





Президент поручил проверить готовность в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях Войск РХБЗ, Инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения. На мероприятия отведено четыре дня — с 25 по 28 марта.





24 марта глава государства посетил больницу в Коммунарке, в которую доставляют всех заразившихся COVID-19. Президент поблагодарил руководителя учреждения за организацию работы и отметил слаженные действия сотрудников. Вместе с российским лидером больницу посетили его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. На следующий день Песков сообщил, что Путин после посещения больницы чувствует себя хорошо.





По состоянию на 25 марта число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 658 человек. Большую часть случаев заражения (410) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.