Скончалась звезда фильма «Девчата» Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась в ночь на 25 марта в возрасте 93 лет. Информацию о смерти актрисы Daily Srorm подтвердила ее дочь, Наталья Бондарчук. Она рассказала, что с временем и местом прощания родные Макаровой определятся позже.





«Инна Владимировна [Макарова] ушла от нас. Сейчас я нахожусь в больнице», — сказала Бондарчук.





Макарова проходила лечение в одной из клиник Москвы, куда актрису госпитализировали 4 марта. Врачи оценивали состояние Макаровой как тяжелое, но точный диагноз не раскрывали. Причины смерти артистки не сообщаются.





Инна Макарова сыграла свыше 50 ролей в фильмах и сериалах. В кино дебютировала в роли Любы Шевцовой в картине Сергея Герасимова «Молодая гвардия» (1948). Самыми яркими ролями для нее стали Надя («Девчата», 1962), Дуська («Женщины», 1966), Мария Соловьева («Русское поле», 1972), Инна Ковалева («Еще не вечер», 1975), Лариса («Безответная любовь», 1980).





Специально для Инны Макаровой и актера Алексея Баталова писатель Юрий Герман создал сценарий картины «Дорогой мой человек» (1958), в котором артистка сыграла роль геолога Вари. Известность и славу Макаровой также принесли съемки в фильмах «Женитьба Бальзаминова», «Высота», «Преступление и наказание», «Мертвые души».





Значимые работы более поздних периодов связаны с фильмами ее дочери — Натальи Бондарчук — «Живая радуга» (1985), «Детство Бемби» (1985) и «Юность Бемби» (1986), «Пушкин: Последняя дуэль» (2006), «Тайна Снежной Королевы»(2014). Кроме того, Инна Макарова снялась в таких сериалах, как «Капитанские дети», «Оплачено смертью».





В 1949 году Инна Макарова получила Государственную (Сталинскую) премию СССР (1949), была награждена российским орденом Дружбы (2002) и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Артистка стала лауреатом кинофестиваля «Виват кино России!» в Санкт‑Петербурге (2006) и академиком Российской академии кинематографических искусств «Ника».





Макарова дважды была замужем. Первый ее актрисы — народный артист СССР, режиссер Сергей Бондарчук, от которого у нее есть дочь Наталья Бондарчук. Вторым мужем Макаровой был известный хирург, академик Российской академии медицинских наук Михаил Перельман, с которым они прожили вместе 43 года.