Подмосковье закупило 550 аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом

Власти Подмосковья закупили 550 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и готовятся приобрести еще 770, чтобы быть готовыми ко всем сценариям развития эпидемии коронавируса, сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева. Он рассказал, что в Московской области имеется возможность развернуть до 4400 инфекционных коек. По его словам, к 4-5 апреля будет закончен капитальный ремонт Звенигородского центра восстановительной медицины и реабилитации, в котором больные смогут получить всю необходимую помощь и уход.





«Мы уже закупили дополнительно порядка 550 аппаратов ИВЛ. Этого недостаточно — сейчас вместе с правительством РФ мы предпринимаем дополнительные меры, чтобы еще порядка 770 приобрести, чтобы оборудовать все боксы», — отметил Воробьев.





По словам губернатора, в Московской области сейчас есть порядка 2700 инфекционных коек, в данный момент организуются еще 1200, а в Звенигородском центре можно будет при необходимости развернуть еще 500. Ремонт клиники должен быть закончен уже через две недели, 4-5 апреля.





«Эта больница, которую мы сейчас капитально реконструируем, изначально исторически была предусмотрена для заболеваний легких. Поэтому здесь в том числе есть все необходимые врачи», — подчеркнул Воробьев.





Руководитель региона добавил, что в других городах Подмосковья в данный момент также освобождают медицинские учреждения, чтобы предоставить помощь всем нуждающимся в ней. Воробьев заявил, что хотя в регионе нет больных, у которых инфекция протекает тяжело, больницы должны быть готовы к тому, что кому-то понадобится реанимация.





По состоянию на 25 марта число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 658 человек. Большую часть случаев заражения (410) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.