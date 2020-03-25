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Украина ввела режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля
Новости

Украина ввела режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля

Решение не предполагает ограничения конституционных прав украинцев

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории всей страны, он продлится до 24 апреля. Режим предполагает ограничение работы общественного транспорта, усиленную работу врачей и правоохранителей и помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб. Карантинные меры, которые уже действуют на Украине, продлены на 30 дней.


«Прошу не путать с чрезвычайным положением, при ЧС не ограничиваются конституционные права граждан», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который провел заседание кабмина в медицинской маске.


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Режим ЧС также предполагает обустройство КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц, дезинфекцию транспортных средств; привлечение к работе на этих пунктах работников и технических средств Министерства охраны здоровья, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы. Все помещения, дороги и тротуары должны тщательно дезинфицироваться.


Ранее сайт «Вести.ua» со ссылкой на информированный источник сообщил, что коронавирусом заразился экс-глава офиса президента Андрей Богдан. Также, по словам источника, вирус обнаружен у его бывшей девушки Анастасии Сличной. Позже Богдан опроверг опубликованную информацию.


Ранее режим ЧС действовал в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской, Черкасской областях Украины и в Киеве. Теперь он устанавливается на территории всей страны.


По состоянию на 25 марта на Украине зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом, четыре человека умерли от инфекции. Один пациент выздоровел.


#правительство #шмыгаль #украина #коронавирус
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