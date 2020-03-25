Украина ввела режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории всей страны, он продлится до 24 апреля. Режим предполагает ограничение работы общественного транспорта, усиленную работу врачей и правоохранителей и помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб. Карантинные меры, которые уже действуют на Украине, продлены на 30 дней.





«Прошу не путать с чрезвычайным положением, при ЧС не ограничиваются конституционные права граждан», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который провел заседание кабмина в медицинской маске.