Таиланд закрывает границы из-за коронавируса

Таиланд с 26 марта вводит на своей территории чрезвычайное положение из-за распространения коронавирусной инфекции и полностью закрывает границы. Карантинный режим вводится до 30 апреля 2020 года, но может быть продлен по решению властей.





«Запретить въезд на территорию Таиланда и выезд с территории Таиланда через все пограничные пункты, как в аэропортах, так и в морских и речных портах и на сухопутных границах, начиная с 00:00 часов 26 марта 2020 года и до особого распоряжения компетентных властей», — цитирует РИА Новости текст приказа правительства Таиланда.





«Чрезвычайное положение объявляется на период до 30 апреля 2020 года», — говорится в документе.





Покидать страну или въезжать в нее могут лишь люди, имеющие при себе спецразрешение премьер-министра или другого ответственного лица, а также дипломаты и члены их семей, сотрудники международных организаций, пилоты, моряки, лица, сопровождающие срочные грузы, иностранные госслужащие, работа которых в стране согласована с международными организациями, и иностранцы, имеющие разрешение на работу в Таиланде.





«Для лиц последней категории при въезде в страну обязателен медицинский карантин и наличие медицинских справок об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией», — отмечается в приказе кабмина.





Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча ранее заявил, что будет создан комитет по чрезвычайному положению, куда будут входить секретари Минздрава, МВД, министерств торговли и иностранных дел Таиланда.





24 марта Чан-Оча сообщил, что с 26 марта в стране будет объявлено чрезвычайное положение в связи с неблагоприятной ситуацией вокруг COVID-19.





«Нам сейчас необходимы более строгие и более эффективные меры по борьбе с распространением эпидемии коронавирусной инфекции, именно по этой причине сегодня на заседании кабинета министров мы приняли решение об объявлении чрезвычайного положения», — добавил он.





Премьер-министр отметил, что власти будут тщательно контролировать информацию, связанную с COVID-19, в соцсетях. Распространителей фейков будут задерживать и привлекать к ответственности. Как отмечает портал Profi.Travel, правительство может объявить режим ЧП на срок до трех месяцев с возможностью дальнейшего продления.





В частности, введение режима ЧП на территории Таиланда подразумевает запрет массовых мероприятий и выхода граждан из дома, а также распространения фейк-ньюс о ситуации с коронавирусной инфекцией. Полиция имеет право задерживать нарушителей карантина. За нарушение режима чрезвычайной ситуации предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штраф до 40 000 бат.





По последним данным, в Таиланде выявлено в общей сложности 934 случая заражения коронавирусной инфекцией. Еще четыре человека скончались, 70 человек выздоровели.