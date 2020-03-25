В Санкт-Петербурге уточнили стоимость лечения пациентов от COVID-19

Главврач Боткинской больницы Денис Гусев заявил, что стоимость всего курса лечения пациента от COVID-19 может обходиться в 60-200 тысяч рублей. Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин назвал такие же суммы, но отметил, что речь идет только об одном дне пребывания в клинике.





«Это тарифы, расчеты на все лечение одного пациента в зависимости от формы протекания заболевания», — сказал Гусев журналистам, сообщил «Интерфакс».





«60 тысяч рублей в день стоит лечение больного с легкой формой коронавируса, 140 тысяч в день — со средней и в 202 тысячи рублей обходится один день лечения больного в тяжелой форме. При этом минимальный срок лечения больного в тяжелой форме составляет четыре недели. Эти средства мы должны зарезервировать и должны понимать, откуда мы их возьмем», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга 24 марта.





По состоянию на 25 марта в Северной столице зафиксирован 21 случай заболевания COVID-19. Два человека выздоровели.





Общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 658 человек. Большую часть случаев заражения (410) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.