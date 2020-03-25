Экс-главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве бизнесмена

Представитель МВД Украины напомнил, что 21 февраля в доме Кожары под Киевом был найден труп гендиректора Atlantic Group Сергея Старицкого, друга бывшего министра иностранных дел. Рядом со Старицким был найден его наградной пистолет, а его смерть сначала рассматривали как самоубийство. Однако 24 февраля украинские правоохранители сообщили, что дело переквалифицировали по статье «Умышленное убийство».





По версии следствия, в тот вечер Старицкий приехал в гости к Кожаре и его супруге. После того как они выпили, предприниматель начал показывать свой наградной пистолет Jericho 941. По словам супруги бывшего главы МИД Украины, она находилась в соседней комнате, когда раздался выстрел.





«Кожара и его жена... до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала «Интер» и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить», — написал Геращенко.





Леонид Кожара возглавлял МИД Украины в 2012-2014 годах при экс-президенте Викторе Януковиче, бывший председатель ОБСЕ и ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества). На текущий момент является заместитель председателя партии «Социалисты». Сергей Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. Бизнесмен также стоял во главе телеканала «Интер» и департамента международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.