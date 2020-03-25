Экс-главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве бизнесмена

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве человека, заявил замглавы МВД страны Антон Геращенко. Он отметил, что ранее из наградного пистолета был застрелен друг Кожары, гендиректор Atlantic Group Сергей Старицкий, чью гибель следствие сначала рассматривало как самоубийство. Позже дело переквалифицировали по статье «Умышленное убийство».
«Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве гражданина в собственном доме. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения», — написал в Facebook Геращенко.
Представитель МВД Украины напомнил, что 21 февраля в доме Кожары под Киевом был найден труп гендиректора Atlantic Group Сергея Старицкого, друга бывшего министра иностранных дел. Рядом со Старицким был найден его наградной пистолет, а его смерть сначала рассматривали как самоубийство. Однако 24 февраля украинские правоохранители сообщили, что дело переквалифицировали по статье «Умышленное убийство».
По версии следствия, в тот вечер Старицкий приехал в гости к Кожаре и его супруге. После того как они выпили, предприниматель начал показывать свой наградной пистолет Jericho 941. По словам супруги бывшего главы МИД Украины, она находилась в соседней комнате, когда раздался выстрел.
«Кожара и его жена... до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала «Интер» и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить», — написал Геращенко.
Леонид Кожара возглавлял МИД Украины в 2012-2014 годах при экс-президенте Викторе Януковиче, бывший председатель ОБСЕ и ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества). На текущий момент является заместитель председателя партии «Социалисты». Сергей Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. Бизнесмен также стоял во главе телеканала «Интер» и департамента международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.