Путин объявил неделю с 31 марта по 5 апреля нерабочей

Ранее Путин поручил проверить Вооруженные силы РФ на предмет готовности к борьбе с коронавирусом. Специальные учения проведут в воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях Войск РХБЗ, Инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения. На мероприятия отведено четыре дня — с 25 по 28 марта.





24 марта глава государства посетил больницу в Коммунарке, куда доставляют всех заразившихся COVID-19 в Москве. Президент поблагодарил руководителя учреждения за организацию работы и отметил слаженные действия сотрудников. Вместе с российским лидером больницу посетили его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.





По состоянию на 25 марта число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 658 человек. Большую часть случаев заражения (410) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.





Ранее датой проведения всенародного голосования по поправкам к Конституции было назначено 22 апреля.