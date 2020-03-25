Путин объявил неделю с 31 марта по 5 апреля нерабочей

Президент России Владимир Путин для избежания распространения коронавируса объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Таким образом, россияне будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля включительно. Заработная плата сотрудникам будет выплачиваться. Глава государства также предложил перенести голосование по поправкам к Конституции на более позднюю дату.
«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта по воскресенье, 5 апреля, — заявил в своем обращении глава государства. — Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу».
«Считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», — сказал Путин.
Ранее Путин поручил проверить Вооруженные силы РФ на предмет готовности к борьбе с коронавирусом. Специальные учения проведут в воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях Войск РХБЗ, Инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения. На мероприятия отведено четыре дня — с 25 по 28 марта.
24 марта глава государства посетил больницу в Коммунарке, куда доставляют всех заразившихся COVID-19 в Москве. Президент поблагодарил руководителя учреждения за организацию работы и отметил слаженные действия сотрудников. Вместе с российским лидером больницу посетили его пресс-секретарь Дмитрий Песков, а также мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По состоянию на 25 марта число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 658 человек. Большую часть случаев заражения (410) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее датой проведения всенародного голосования по поправкам к Конституции было назначено 22 апреля.