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Путин объявил о мерах против коронавируса
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Путин объявил о мерах против коронавируса

Глава государства обратился к нации и предложил целый ряд мер по социальной защите граждан

Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации 25 марта объявил о введении мер против распространения коронавируса в стране и по ликвидации последствий эпидемии для экономики. Комплекс мер ориентирован на социальную защиту работающих граждан и социально уязвимых слоев населения.


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— Неделя с 31 марта по 3 апреля будет нерабочей, с сохранением заработной платы


— Все социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически в течение шести месяцев


— Пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ. Путин также предложил увеличить пособие по безработице с 8 до 12 тысяч рублей


— Малому и среднему бизнесу дадут отсрочку по налогам (кроме НДС) и страховым взносам


— Банкам предложено ввести мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов на шесть месяцев


— Президент также призвал снизить с 30% до 15% страховые взносы с зарплат, превышающих МРОТ, в первую очередь для малых и средних предприятий


— Глава государства предложил предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам для тех, чей доход упал более чем на 30%


— Выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Победы должны быть осуществлены до майских праздников


— В ближайшие три месяца Путин предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тысяч рублей на ребенка


Ранее глава государства объявил о введении каникул в стране с 30 марта по 3 апреля. Таким образом, россияне будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля включительно. Каникулы вводятся в качестве мер для предотвращения распространения коронавируса.


Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России по состоянию на 25 марта составляет 658 человек. 29 граждан уже выздоровели.


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