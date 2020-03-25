Путин объявил о мерах против коронавируса

— Неделя с 31 марта по 3 апреля будет нерабочей, с сохранением заработной платы





— Все социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически в течение шести месяцев





— Пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ. Путин также предложил увеличить пособие по безработице с 8 до 12 тысяч рублей





— Малому и среднему бизнесу дадут отсрочку по налогам (кроме НДС) и страховым взносам





— Банкам предложено ввести мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов на шесть месяцев





— Президент также призвал снизить с 30% до 15% страховые взносы с зарплат, превышающих МРОТ, в первую очередь для малых и средних предприятий





— Глава государства предложил предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам для тех, чей доход упал более чем на 30%





— Выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Победы должны быть осуществлены до майских праздников





— В ближайшие три месяца Путин предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тысяч рублей на ребенка





Ранее глава государства объявил о введении каникул в стране с 30 марта по 3 апреля. Таким образом, россияне будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля включительно. Каникулы вводятся в качестве мер для предотвращения распространения коронавируса.





Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России по состоянию на 25 марта составляет 658 человек. 29 граждан уже выздоровели.