ЦИК скорректирует дату проведения всероссийского голосования по поправкам к Конституции

ЦИК РФ на заседании в пятницу скорректирует подготовку к голосованию по поправкам к Конституции из-за переноса даты, заявила глава комиссии Элла Памфилова. Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к нации призвал перенести дату голосования с 22 апреля на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса.
«Мы готовили разные варианты, связанные с возможным развитием событий, и в пятницу на заседании мы примем все необходимые решения, чтобы вся подготовительная работа, которая была проведена до настоящего времени, не ушла в песок», – цитирует Памфилову ТАСС.
Она сообщила, что ЦИК «придется корректировать и менять целый ряд принципиальных вещей, связанных со сроком проведения [голосования], приема заявлений и других вещей».
В своем обращении к нации президент России призвал перенести дату голосования с 22 апреля на поздний срок.
«Естественно, возникает и вопрос об организации общероссийского голосования по поправкам в конституцию с предварительно определенной датой - 22 апреля [...] Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», – сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей для избежания распространения коронавируса. Таким образом, россияне будуте отдыхать с 28 марта по 5 апреля включительно. Заработная плата будет выплачиваться сотрудникам предприятий.
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