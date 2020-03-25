ЦИК скорректирует дату проведения всероссийского голосования по поправкам к Конституции

ЦИК РФ на заседании в пятницу скорректирует подготовку к голосованию по поправкам к Конституции из-за переноса даты, заявила глава комиссии Элла Памфилова. Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к нации призвал перенести дату голосования с 22 апреля на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса.





«Мы готовили разные варианты, связанные с возможным развитием событий, и в пятницу на заседании мы примем все необходимые решения, чтобы вся подготовительная работа, которая была проведена до настоящего времени, не ушла в песок», – цитирует Памфилову ТАСС.





Она сообщила, что ЦИК «придется корректировать и менять целый ряд принципиальных вещей, связанных со сроком проведения [голосования], приема заявлений и других вещей».





В своем обращении к нации президент России призвал перенести дату голосования с 22 апреля на поздний срок.