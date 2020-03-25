Турция обвинила 20 человек в убийстве журналиста Хашкаджи

Турция предъявила обвинения 20 подозреваемым в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Двух из них, экс-советника наследного принца Садовской Аравии Сауда аль-Кахтани и бывшего замглавы саудовской разведки, генерала Ахмада аль-Асири, турецкая прокуратура обвинила в подстрекательстве к убийству с «чудовищным умыслом».





Остальные 18 человек, для которых ранее стамбульская прокуратура потребовала пожизненного приговора, являются исполнителями умышленного убийства, считают правоохранители.





Представители турецкого ведомства уточнили, что во время расследования были проанализированы записи на мобильных телефонах подозреваемых, информация об их перемещениях по территории Турции и выезде из страны, показания свидетелей, а также сведения, полученные с мобильных устройств и ноутбука Хашкаджи.





В декабре 2019 года суд в Саудовской Аравии приговорил по делу об убийстве саудовского журналиста пять человек к смертной казни, еще трех осудили в общей сложности на 24 года лишения свободы. Фигурантами дела в общей сложности стали 11 человек.





Хашкаджи был убит 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По делу об убийстве журналиста задержали 21 человека. Осенью 2019 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал свою косвенную ответственность за его убийство. Однако он отметил, что не знал о том, что происходило в самом здании генконсульства в Стамбуле.





9 декабря 2018 года власти Саудовской Аравии заявили, что ни при каких условиях не выдадут подозреваемых в убийстве Хашкаджи. 5 декабря того же года турецкий суд выдал ордер на арест Ахмеда Асири и Сауда аль-Кахтани.