Путин предложил установить каникулы по кредитам и отсрочки по налогам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне, доходы которых сократились на 30%, получат каникулы по кредитам. Глава государства предложил дать компаниям МСП отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Кроме того, Путин выступил за введение налога за вывод дивидендов в офшоры в размере 15%.





«Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно. Или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», — сказал Путин в обращении к жителям России.





Заметка дополняется