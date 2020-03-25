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Путин предложил установить каникулы по кредитам и отсрочки по налогам
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Путин предложил установить каникулы по кредитам и отсрочки по налогам

Нужно обеспечить соцзащиту россиян и поддержку малого и среднего бизнеса, где заняты миллионы людей, отметил глава государства

Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне, доходы которых сократились на 30%, получат каникулы по кредитам. Глава государства предложил дать компаниям МСП отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Кроме того, Путин выступил за введение налога за вывод дивидендов в офшоры в размере 15%.


«Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно. Или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», — сказал Путин в обращении к жителям России.


Заметка дополняется


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#путин #россия #коронавирус #налоги #кредиты
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