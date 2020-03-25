Собянин пообещал помочь с дровами самоизолировавшимся на дачах пенсионерам

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти помогут с топливом пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции на дачах. Режим касается 1,9 миллиона горожан и продлится до 14 апреля. Собянин также сообщил в своем блоге, что из-за ситуации с коронавирусом временно приостановлено проведение любых культурных, развлекательных, спортивных, выставочных мероприятий в помещениях и под открытым небом.





«Многие остались в городе, но многие собираются провести это время на даче, что очень хорошо. Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам», — написал Собянин.





Градоначальник заметил, что в регионе прогнозируют теплую погоду, однако «пока не май месяц». Если самоизолированным москвичам нужно топливо, они могут сообщить об этом по телефону горячей линии 8 (495) 870-45-09.





В Москве принимаются новые меры в связи с раcпространением COVID-19. В частности, из указа Собянина от 25 марта следует, что будут закрыты кинотеатры, детские игровые комнаты и торгово-развлекательные центры, городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа; в ТРЦ прекращена работа фитнес-клубов, боулингов, катков и аквапарков (магазины, банки и службы быта остаются открытыми); приостановлена деятельность ночных клубов и других развлекательных и досуговых заведений; стоматологические кабинеты оказывают лишь экстренную помощь (например, при острой боли); запрещено курение кальянов в кафе, ресторанах и барах; офисы «Мои документы» будут работать по предварительной записи.





Указом мэра Москвы также приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для студентов, людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями: «Мера непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек», — объяснил Собянин. Он подчеркнул, что в борьбе с COVID-19 сейчас необходимо минимизировать «необязательные» контакты между людьми.





Кроме того, в Минздраве заявили, что на время карантина рецептурные лекарства для людей с хроническими заболеваниями в аптеках вместо пациента смогут получать родственники, знакомые или волонтеры. Эта мера важна в условиях самоизоляции, отметили в ведомстве, напомнив россиянам, что выписка лекарств по рецепту может производиться сразу на курс лечения максимальным сроком до 180 дней.