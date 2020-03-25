В Мосгордуме запустили флешмоб в поддержку врачей

Депутаты парламента Москвы поддержали предложение председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, который призвал парламентариев, представителей общественных организаций и журналистов присоединиться к флешмобу «Помогаю врачам». Суть акции заключается в том, что ее участники рассказывают в соцсетях, чем они занимаются дома или в режиме удаленной работы, следуя при этом рекомендациям врачей в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Сам Шапошников сообщил в Facebook, что врачи «круглосуточно находятся на передовой», поэтому нужно их поддержать и остаться дома. «И в первую очередь — ограничиваем контакты, работаем дистанционно и сидим дома!» — написал он.
Флешмоб поддержала глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Лариса Картавцева. Она назвала врачей, медсестер и фельдшеров «настоящими супергероями».
«Сейчас они [медики] на передовой и в режиме 24/7 ведут борьбу с коронавирусом. А ведь каждый из нас, даже не имея медицинского образования, сегодня может внести свою лепту в эту оборону», — сообщила она. Картавцева указала, что дома занимается спортом.
Еще один участник акции, председатель комиссии Мосгордумы по регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников сообщил, что он в рамках поддержки врачей ведет прием граждан в дистанционном режиме.
«Бросать все дела нет никакой необходимости, очень многое можно решить в удаленном формате. Так каждый может помочь врачам. Меньше контактов — больше шансов остановить коронавирус. Давайте вместе поможем врачам!» — написал он.
Глава комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов, также поддержавший предложение Шапошникова, рассказал, что в его команде работают люди разных возрастов, включая тех, кому за 65 лет (они входят в группу риска заражения коронавирусной инфекцией).
«Все для меня дороги и ценны. Следуя рекомендациям врачей, большинство из них перевел на дистанционный формат работы. Спасибо мессенджерам, коллективный труд кипит», — сообщил он.
Людмила Стебенкова, член комиссии Мосгордумы по здравоохранению, призвала своих коллег и других граждан РФ следовать рекомендациям оперштаба по мониторингу за распространением COVID-19 и требованиям правительства Москвы. Она отметила, что помогает врачам тем, что ведет прием в дистанционном режиме.
Еще один член комиссии по здравоохранению, режиссер и актер Евгений Герасимов сообщил, что врачи находятся из-за ситуации с COVID-19 «в рабочем строю круглые сутки». Сам он, по его словам, перевел свою работу в формат дистанционного приема.
«Все, что можем сделать мы, граждане, — это максимально снизить социальные контакты. Пожалуйста, старайтесь меньше гулять на улице и без надобности не выходите за пределы квартиры, исключите рукопожатия и чаще мойте руки», — призвал он.
По состоянию на 25 марта число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 658 человек. Большую часть случаев заражения (410) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.