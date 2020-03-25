В Мосгордуме запустили флешмоб в поддержку врачей

Депутаты парламента Москвы поддержали предложение председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, который призвал парламентариев, представителей общественных организаций и журналистов присоединиться к флешмобу «Помогаю врачам». Суть акции заключается в том, что ее участники рассказывают в соцсетях, чем они занимаются дома или в режиме удаленной работы, следуя при этом рекомендациям врачей в условиях пандемии коронавирусной инфекции.





Сам Шапошников сообщил в Facebook, что врачи «круглосуточно находятся на передовой», поэтому нужно их поддержать и остаться дома. «И в первую очередь — ограничиваем контакты, работаем дистанционно и сидим дома!» — написал он.