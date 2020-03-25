В Минобороны подтвердили гибель пилота при крушении учебно-боевого самолета на Кубани

В Краснодарском крае потерпел крушение военный учебно-тренировочный самолет L-39, которым управлял курсант, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что в результате инцидента пилот погиб.





«В Краснодарском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел катастрофу учебно-боевой самолет L-39. Самолет пилотировал курсант 4-го курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны.





«По предварительной информации, летчик погиб», — добавили в ведомстве.





По сведениям источника ТАСС, инцидент произошел в районе станицы Дмитриевская, а самолет принадлежал Тихорецкому филиалу Краснодарского высшего военного летного училища. В L-39, рассчитанном на два места, находился только курсант. По предварительной версии, причиной крушения могла стать техническая неисправность или ошибка пилота.





18 октября 2018 года в Краснодарском крае во время тренировочного полета потерпел крушение учебный военный легкомоторный самолет L-39, пилоты погибли. Тогда причиной крушения называли техническую неисправность.





Одномоторный двухместный L-39 предназначен для обучения курсантов технике пилотирования, перехвата воздушных целей и элементам ведения боевых действий по наземным целям.