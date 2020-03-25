Сбербанк после отмены «банковского роуминга» ввел комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей

Сбербанк отменил с апреля «банковский роуминг» — плату за переводы между регионами. Но руководство кредитной организации ввело комиссию на переводы более 50 тысяч рублей. Теперь за внутрибанковские переводы свыше указанной суммы будет взиматься плата 1%, но не более тысячи рублей. Это сообщение появилось на фоне падения стоимости акций Сбербанка на Московской бирже.





«Продукт [банковский сервис] не может быть абсолютно бесплатным, — сообщила «Ведомостям» зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова. — Нам нужны базовые инвестиции в дальнейшее его развитие, в том числе для повышения надежности и стабильности. Поэтому комиссии будут направлены на поддержание инфраструктуры, техническую поддержку, выстраивание инфраструктуры и операционных процессов».





Она отметила, что более 88% клиентов Сбербанка ежемесячно переводят средства на сумму менее 50 000 рублей. Таким образом, новая плата коснется небольшой части отправителей.





По словам Кирсановой, клиентам будет предлагаться подписка на переводы свыше 50 тысяч рублей — абонентская плата за транзакции. За фиксированную плату можно увеличить сумму переводов на определенный срок.





В то же время 25 марта в 18:00 стоимость акций Сбербанка снизилась на Московской бирже до 186 рублей. В полдень акция стоила 199 рублей.