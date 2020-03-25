ЛДПР поддержала смоленского губернатора, призвавшего уволить выехавшую за рубеж чиновницу

Губернатор Смоленской области, член ЛДПР Алексей Островский призвал замглавы регионального департамента здравоохранения Кристину Рябкову, улетевшую в отпуск в разгар пандемии коронавируса, уволиться. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что одобряет инициативу Островского, поскольку чиновница такого уровня не имела ни этического, ни морального права покидать рабочее место при непростой эпидемиологической ситуации в стране.





«Как соратник Алексея Владимировича [Островского] по партии, как друг по жизни и как просто гражданин я считаю: губернатор прав. Все службы (особенно в области здравоохранения), которые могут помогать населению, должны сейчас находиться на рабочих местах. Уезжать в отпуск, брать выходные, отгулы — непозволительно!» — заявил Dаily Storm Лебедев.





По мнению парламентария, когда «чиновник в разгар необходимости нахождения на работе улетает в отпуск, его можно сравнить с нерадивым спортсменом, отказавшимся в ответственный момент от выступлений: «Это все равно что футболист во время матча подойдет к тренеру и скажет: «Слушай, я ухожу в отпуск, доигрывайте без меня». Такого игрока выгонят из команды на следующий день, если не в ту же минуту!»





При этом Лебедев пояснил, что губернатору «с юридической стороны будет непросто избавиться от этой нерадивой чиновницы», поскольку «российское законодательство хорошо защищает тех, кто на госслужбе»: «Но если подключится общество и Островского поддержат другие сотрудники аппарата — то у нее [Рябковой] просто не будет другого выхода, как уйти самой».





Губернатор Смоленской области ранее пояснил, что отпуск чиновницы, улетевшей в Египет 15 марта, был согласован до введения ограничительных мер — 21 февраля. Однако, как отметил Островский, Рябкова должна была «подумать об этической составляющей данного вопроса»: «Кристина Александровна вместо отдыха за границей должна была прервать свой отпуск в интересах сохранения жизни и здоровья смолян и вместе со своими коллегами ежедневно, 24 часа в сутки, выполнять свой служебный долг на территории региона».





Ситуацию Рябковой рассмотрит созданная Островским комиссия по соблюдению госслужащими режима повышенной готовности в области, связанного с угрозой COVID-19. Но мнению главы региона, чиновница должна уйти, «не дожидаясь выводов комиссии».