В Москве скончались двое инфицированных коронавирусом

В Москве скончались два пациента в возрасте 88 и 73 лет, которые были заражены коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе по мониторингу за ситуацией с COVID-19. В штабе подчеркнули, что у этих людей была подтверждена пневмония.





«В Москве скончались два пожилых пациента, у которых был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, выполненных прижизненно», — сообщается на сайте Мосгорздрава.





«У пациентов 88 и 73 лет была подтверждена пневмония. Пациенты имели выраженные сопутствующие патологии», — добавили в штабе.





Власти Москвы вновь призвали пожилых людей, а также тех, кто имеет хронические заболевания, соблюдать режим самоизоляции.





19 марта в столице в инфекционной больнице умерла женщина, у которой результат анализа на коронавирус был положительным. У пациентки, которую госпитализировали 13 марта, было множество хронических заболеваний. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким умершей.





По состоянию на 25 марта число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 658 человек. Большую часть случаев заражения (410) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.