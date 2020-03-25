Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам к Конституции на более поздний срок. Изначально референдум должен был пройти 22 апреля, новая дата будет утверждена отдельным указом президента.





«Дата проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации... определяется отдельным указом президента... Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — сообщается на сайте Кремля.





Отмечается, что документ подписан «во избежание возникновения рисков для здоровья граждан» из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.





25 марта во время выступления перед россиянами Путин сообщил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране он счел необходимым перенести голосование по поправкам к Конституции на более поздний срок. Он добавил, что здоровье жителей России является приоритетом для государства.





После выступления главы государства глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что комиссия выберет новую дату голосования по поправкам к Конституции на заседании 27 марта.





﻿Глава комитета по по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее сообщил, что новая дата всероссийского голосования по поправкам к Конституции будет определена указом президента России. По его словам, перенос голосования ничего не изменил, потому что глава государства и ранее допускал этот вариант, заявив, что здоровье россиян в приоритете в связи с распространением коронавирусной инфекции.



