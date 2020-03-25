Глоток воздуха: Титов оценил меры Путина по поддержке бизнеса на фоне пандемии коронавируса

Отсрочка всех налогов (кроме НДС) для малого и среднего бизнеса, ранее предложенная президентом России Владимиром Путиным, может дать «предпринимателям глоток воздуха», сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Инициатива о снижении страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ является революционной, добавил он.





«Радует обширный набор мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Отсрочка по налогам, кроме НДС, а для микропредприятий еще и отсрочка по страховым взносам, а также каникулы по обслуживанию кредитов — все это даст малому и среднему бизнесу глоток воздуха», — цитирует ТАСС Титова.





«А снижение страховых взносов до 15% — мера революционная, ее можно только приветствовать», — добавил бизнес-омбудсмен.





Однако в беседе с агентством Титов не смог ответить, насколько эффективны будут предложенные главой государства меры, потому что Путин, по его словам, не указал, какие конкретно отрасли будут признаны «оказавшимися в сложной ситуации».





Бывший главный редактор издания «Финанс» Олег Анисимов в беседе с телеканалом « 360 » сообщил, что понижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса значительно облегчит жизнь предпринимателям.





«Мощнейшее решение — это снижение ставки страховых взносов с 30 до 15%. Это вещь, про которую любой предприниматель скажет, что больше всего его она пугала. Это самая большая нагрузка с точки зрения себестоимости продукции», — заявил Анисимов.





Он добавил: эти меры, как отметил президент, вводятся не на краткосрочной основе, а надолго. Кроме того, это позволит многим предприятиям удержаться на плаву вместо закрытия.





﻿«Это вещь, которая способна обелить зарплаты потихонечку. И действительно очень сильно снижает затраты предпринимателей. Фактически это большая помощь малому бизнесу и вообще бизнесу», — указал эксперт.





25 марта Владимир Путин во время обращения к россиянам предложил установить налог за вывод дивидендов в офшоры в размере 15%. Эти деньги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных, отметил глава государства. Путин также выступил за то, чтобы дать компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку по всем налогам, кроме НДС.





Также российский лидер предложил снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%. Это нужно, чтобы простимулировать работодателей повышать зарплаты сотрудникам. Речь идет об отчислениях с заработной платы, превышающей уровень МРОТ. Причем мера по снижению взносов нужна на долгосрочной основе, подчеркнул Путин.





По состоянию на 25 марта число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 658 человек. Большую часть случаев заражения (410) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее 25 марта оперштаб по контролю за ситуацией с COVID-19 сообщил, что в столице скончались два пожилых пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.