В Москве в нерабочую неделю решили закрыть кафе, рестораны и парки

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в нерабочую неделю (с 30 марта по 5 апреля) будут закрыты все развлекательные точки, включая рестораны, кафе и парки в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Градоначальник отметил, городские службы, больницы, транспорт, банки и продуктовые магазины продолжат свою работу.





«У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», — сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.





Мэр Москвы объяснил, что новые ограничительные меры, которые предпринимают власти столицы, коснутся не только точек общественного питания (кафе и рестораны), но и парков, а также крупных торговых центров (кроме тех залов, где продают продукты).





«Я считаю, что мы должны подумать и над дополнительными ограничительными мерами, которые будут реализованы в выходные дни. Мы над этими мерами подумаем, и, думаю, завтра о таких мерах расскажем», — добавил градоначальник.





Несмотря на эти меры, в нерабочую неделю в столице продолжат работать городские службы, врачи, администрация, правоохранительные органы, транспорт, банки и продуктовые магазины.





«Смысл не в том, что мы должны устроить себе праздник, а смысл в том, чтобы мы постарались быть дома... Эти дни нужно нам использовать, чтобы уменьшить скорость распространения инфекции, сгладить эти пики, которые нарастают», — сообщил Собянин.





Ранее Путин в рамках борьбы с распространением COVID-19 объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Таким образом, россияне будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля включительно. Заработная плата сотрудникам будет выплачиваться. Глава государства также подписал указ о переносе голосования по поправкам к Конституции на более поздний срок.





По состоянию на 25 марта число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 658 человек. Большую часть случаев заражения (410) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее 25 марта оперштаб по контролю за ситуацией с COVID-19 сообщил, что в столице скончались два пожилых пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.