Зеленский после встречи с главами церквей анонсировал проект «Пасха дома»

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проект «Пасха дома», который позволит отпраздновать Пасху без посещения культовых сооружений на фоне распространения коронавирусной инфекции. Украинский лидер сообщил, что это решение было принято после встречи с главами церквей, которые его поддержали.





«Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект «Пасха дома», который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях», — заявил Зеленский, чьи слова приводятся на сайте президента Украины.





Украинский лидер указал, что руководство церквей осознают, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране богослужения нужно проводить по видеосвязи.





«Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим», — сказал глава государства.





Также Зеленский рассказал, что около церквей будут дежурить патрули, которые будут разъяснять прихожанам, что собираться большими группами опасно не только для их собственного здоровья, но и окружающих. Украинский лидер добавил, что представителей церкви при необходимости включат в областные штабы по предотвращению распространения COVID-19.





Правительство Украины продлило до 24 апреля в стране карантин во всех школах, колледжах, техникумах и вузах, а также запретило все массовые мероприятия из-за пандемии коронавирусной инфекции. В стране 114 заболевших, четверо скончались, один человек выздоровел. Православная Пасха в 2020 году отмечается 19 апреля.