В четырех регионах России создали военные группировки для борьбы с коронавирусом

В четырех регионах России до 28 марта пройдет проверка готовности российских военных к проведению карантинных мер и оказанию помощи заболевшим, в том числе COVID-19. Мероприятия будут проводиться при участии химико-биологических и инженерных войск, а также РВСН (ракетно-воздушные войска) и авиации.





Проверки с участием войск Центрального и Западного военных округов начнутся с 25 марта на четырех полигонах: в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.





«В рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, в четырех регионах на территории округа создаются группировки необходимых сил и средств», — цитирует РБК пресс-службу Минобороны.





Всего в мероприятиях примут участие около тысячи военных и 200 единиц техники. В их числе: передвижные комплексы химзащиты, дегазационные войсковые комплекты, комплексы полевых лабораторий и так далее.





Также будет проведена проверка готовности к перевозке медицинского оборудования в труднодоступные или отдаленные районы, где могут находиться заболевшие.





﻿Ранее сообщалось, что Минобороны получило из федерального бюджета 8,8 миллиарда рублей на строительство 16 инфекционных центров для оказания помощи военнослужащим на базе модульных конструкций. Средства были выделены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.





﻿По состоянию на 25 марта число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 658 человек. Большую часть случаев заражения (410) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее 25 марта оперштаб по контролю за ситуацией с COVID-19 сообщил, что в столице скончались два пожилых пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.