В четырех регионах России создали военные группировки для борьбы с коронавирусом

В четырех регионах России до 28 марта пройдет проверка готовности российских военных к проведению карантинных мер и оказанию помощи заболевшим, в том числе COVID-19. Мероприятия будут проводиться при участии химико-биологических и инженерных войск, а также РВСН (ракетно-воздушные войска) и авиации.
Проверки с участием войск Центрального и Западного военных округов начнутся с 25 марта на четырех полигонах: в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.
«В рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, в четырех регионах на территории округа создаются группировки необходимых сил и средств», — цитирует РБК пресс-службу Минобороны.
Всего в мероприятиях примут участие около тысячи военных и 200 единиц техники. В их числе: передвижные комплексы химзащиты, дегазационные войсковые комплекты, комплексы полевых лабораторий и так далее.
Также будет проведена проверка готовности к перевозке медицинского оборудования в труднодоступные или отдаленные районы, где могут находиться заболевшие.
Ранее сообщалось, что Минобороны получило из федерального бюджета 8,8 миллиарда рублей на строительство 16 инфекционных центров для оказания помощи военнослужащим на базе модульных конструкций. Средства были выделены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
По состоянию на 25 марта число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 658 человек. Большую часть случаев заражения (410) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее 25 марта оперштаб по контролю за ситуацией с COVID-19 сообщил, что в столице скончались два пожилых пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.