Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

Истребитель Су-27 во время планового полета потерпел крушение над Черным морем в районе Феодосии, сообщили в Минобороны. Летчика пока найти не удалось, но военные зафиксировали сигнал аварийного радиомаяка. На поиски пилота были отправлены малый противолодочный корабль, самолет Ан-26, вертолет Ми-8, а также два буксира.





По предварительным сведениям, Су-27 упал в море. Инцидент произошел около 20:10 в 50 километрах от побережья Крыма, вскоре был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка. Несмотря на то, что на поиск летчика были отправлены несколько гражданских судов, а также малый противолодочный корабль, самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, работы затруднены из-за плохих погодных условий.





Позже к месту возможного падения истребителя направился теплоход «Волго-Балт 179» и два буксира — «Спасатель Демидов» и «Меркурий», сообщили РИА Новости в Минобороны.





﻿25 марта на Кубани во время тренировочного полета без боекомплекта потерпел крушение учебно-боевой самолет L-39, которым управлял курсант 4 курса Краснодарского высшего летного училища. Летчик погиб. В Минобороны сообщили, что пилот пытался отвести падающий самолет от населенного пункта и поэтому не успел катапультироваться.





18 октября 2018 года в Краснодарском крае во время тренировочного полета потерпел крушение учебный военный легкомоторный самолет L-39, пилоты погибли. Тогда причиной крушения называли техническую неисправность.