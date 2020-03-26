Главный инфекционист США заявил, что COVID-19 может стать сезонным явлением

Коронавирусная инфекция COVID-19 в будущем может стать сезонным явлением, заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. По его словам, миру следует готовиться к второй волне пандемии, которая может начаться осенью 2020 года.





«Может ли это [коронавирусная инфекция] стать сезонным, циклическим явлением? Я всегда говорил, что очень даже может», — сказал Фаучи.





По его словам, на такой сценарий указывает распространение COVID-19 в странах Южного полушария и на юге Африки. «У них фиксируются случаи заражения по мере того, как у них начинается зимний сезон. Если на самом деле у них будет значительная вспышка, нам неизбежно придется подготовиться к тому, что у нас получится цикл и все вернется во второй раз», — отметил он.





Фаучи считает, что вторая волна заражений коронавирусом будет завозной и пройдет по США осенью 2020 года. Инфекционист сослался на опыт Китая, где удалось справиться с эпидемией внутри страны, но теперь фиксируются завозимые случаи заболевания. Он также подчеркнул важность клинических исследований перспективных противовирусных препаратов и работу над вакцинами, чтобы встретить следующие волны эпидемии подготовленными.





Первые случаи заражения СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В мире по состоянию на 26 марта общее число заболевших превысило 433 тысячи человек. Число летальных случаев от коронавирусной инфекции составило около 20,4 тысяч, выздоровели 113 045 человек. Наибольшее число случаев заражения за пределами Китая наблюдается в Италии, где зафиксировано 74 386 случаев заражения, умерли 7503 человек. Следом идут США (55 243 заразившихся, 802 умерших) и Испания (47 610 и 3434).





﻿Число инфицированных COVID-19 в России составляет 658 человек. Большую часть случаев заражения (410) зафиксировали в Москве. Власти всех 85 регионов РФ 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. До 28 марта в четырех регионах России пройдет проверка готовности российских военных к проведению карантинных мер и оказанию помощи заболевшим, в том числе коронавирусной инфекцией. Мероприятия будут проводиться при участии химико-биологических и инженерных войск, а также РВСН (ракетно-воздушные войска) и авиации.