Минтруд пообещал повысить размер оплаты больничных с апреля

Расчеты выплат по больничным листам на основании минимального размера оплаты труда (МРОТ) начнутся с апреля 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда. В ведомстве отметили, что улучшение условий оплаты пособия по временной трудоспособности может затронуть 2,3 миллиона россиян и потребует дополнительно выделить из бюджета около семи миллиардов рублей.





«По поручению президента [Владимира Путина] будет изменена база для расчета оплаты больничных листов. Будет установлена минимальная планка для расчета – не ниже МРОТ (12 130 рублей)», — цитирует пресс-служба главу Минтруда Антона Котякова.





В ведомстве отметили, что на сегодняшний день больничные листы рассчитываются исходя из средней зарплаты и стража застрахованного работника. Россияне, страховой стаж которых превышает восемь лет, получают 100% от среднего заработка в случае временной нетрудоспособности, при стаже от пяти до восьми лет – 80%, меньше пяти лет – 60% среднего заработка. При этом максимальный размер выплат по больничному в 2020 году составляет 69 961,65 рублей в среднем за месяц при страховом стаже более восьми лет.





«С учетом этих правил для 2,3 миллионов работающих россиян при расчете оплаты больничных листов использовалась сумма меньше минимального размера оплаты, который равен прожиточному минимуму трудоспособного населения», — подчеркнули в пресс-службе министерства и добавили, что новый порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности будет применяться уже с апреля 2020 года.





Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации 25 марта объявил о введении мер против распространения коронавирусной инфекции в стране и по ликвидации последствий для экономики. Предложенный главой государства комплекс мер ориентирован на социальную защиту работающих россиян и социально уязвимых слоев населения. В частности, Путин предложил приравнять пособие по безработице к МРОТ, снизить страховые взносы с зарплат до 15%, автоматически продлить выплату всех социальных пособий и льгот в течение шести месяцев.