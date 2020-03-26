Китай скупает крупные объемы нефти Urals на спаде спроса в Европе

Компании из Китая закупают крупные объемы российской нефти Urals на фоне снижения цены и ослабления спроса в Европе из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters с ссылкой на источники в торговых кругах. По их данным, за последние несколько дней китайские покупатели приобрели более 1,6 миллиона тонн российского сорта с отгрузкой в конце марта и начале апреля. Трейдеры утверждают, что заявки о поставках Urals продолжают поступать от нефтепереработчиков из КНР.





Китайская нефтетрейдинговая компания Unipec приобрела около 800 тысяч тонн Urals с отгрузкой из портов на Балтике в конце марта и около 500 тысяч тонн с поставкой в начале апреля. Еще 300 тысяч тонн российской нефти в апреле в Китай планирует поставить Shell, сообщили Reuters трейдеры. По их словам, запросы о поставках Urals поступают еще от нескольких китайских нефтепереработчиков.





Увеличение поставок российской нефти на азиатские рынки в издании объясняют ослаблением цены европейской марки Brent по отношению к азиатской Dubai и ожиданиями покупателей роста цен на нефтяном рынке в ближайшем будущем. «Арбитраж из Европы в Азию открыт. Для китайских компаний покупка Urals сейчас имеет смысл. Длинный период поставки выгоден из-за контанго, а также с учетом надежд трейдеров на восстановление спроса ближе к лету», - цитирует агентство своего собеседника.





Скидка на Brent к Dubai 25 марта достигла рекордных значений за всю историю - минус 4,55 долларов за баррель, тогда как обычно североевропейская нефть торгуется с премией к азиатскому сорту. Партии Urals с отгрузкой из балтийских портов при этом оцениваются со скидкой около 3,50 долларов за баррель к североморскому эталону, что делает цену российского сорта относительно Dubai очень привлекательной для азиатских покупателей.





Источники агентства также отмечают, что спрос на Urals среди китайских нефтепереработчиков можно объяснить высоким процентом производства дизельного топлива из российского сорта. Спрос на дизтопливо в Китае упал не так сильно, как на бензин. «Бензиновые сорта [нефти] сейчас в очень плохом состоянии, а вот дизельные - ничего. Если верить в светлое будущее, то к июню китайские потребители могут сильно выиграть, закупив Urals по минимальным ценам сейчас», - сказал изданию собеседник одной из торговых компаний.