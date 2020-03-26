Сенат США одобрил вливание в экономику двух триллионов долларов из-за коронавируса

Сенат США единогласно поддержал законопроект об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объемом порядка двух триллионов долларов в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, за документ проголосовали все 96 сенаторов. Далее законопроект отправлен на рассмотрение в Палату представителей, которая рассмотрит его 27 марта.





Пакет стимулирующих мер экономики США предусматривает прямые денежные выплаты в размере 1,2 тысячи долларов американцам с ежегодным доходом менее 75 тысяч, создание программы поддержки малого бизнеса объемом 367 миллиардов долларов, выделение 500 миллиардов на финансирование наиболее пострадавших отраслей экономики, штатов и городов.





Ранее президент США Дональд Трамп призвал Конгресс принять законопроект и заявил о готовности подписать документ немедленно, как только он поступит в Белый дом. Американский лидер подчеркнул, что принимаемый пакет экономических мер ознаменует «великий день для американских рабочих и семей».





22 марта министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американские власти планируют направить на спасение экономики страны из-за пандемии COVID-19 до четырех триллионов долларов. Глава Минфина подчеркивал, что разрабатываемый Конгрессом законопроект позволит Федеральной резервной системе (ФРС, аналог Центробанка) предпринять дополнительные меры по наполнению финансовой системы ликвидностью, что поможет большому количеству компаний пережить следующие 90-120 дней.